Майк Тайсон: «Почему боксеры не могут понять, что выступая так редко, они не смогут стать теми, кто зарабатывает огромные деньги»

Легенда супертяжелого веса – о положении дел в большом боксе

Майк Тайсон / фото - The Sun Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон в эфире подкаста Club Shay Shay высказался о положении дел в профессиональном боксе, раскритиковав топов за отсутствие достойной оппозиции и редкие выходы в ринг. «Что такое бокс для болельщиков? Это развлечение! А вместо того, чтобы развлекаться, болельщик сидит в унынии и думает: «Блин, когда же я увижу вновь в ринге своего любимого бойца? Опять через полгода?» Почему бойцы не понимают, что выступая столь редко, они априори не смогут стать теми, кто зарабатывает огромные деньги. А уровень оппозиции? Я не хочу наговаривать, но некоторым реально пора отыскать в себе хоть каплю гордости и заявить: «Какого черта? Я считаю себя лучшим из лучших. Кто-то готов доказать на деле, что я не прав?» Ранее Тайсон рассказал, как на его карьеру повлияла смерть матери.

Михаил Рыбак