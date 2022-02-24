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Майк Тайсон: «Почему боксеры не могут понять, что выступая так редко, они не смогут стать теми, кто зарабатывает огромные деньги»

Легенда супертяжелого веса – о положении дел в большом боксе
Бокс Профессиональный бокс
15:52
Майк Тайсон: «Почему боксеры не могут понять, что выступая так редко, они не смогут стать теми, кто зарабатывает огромные деньги»
Майк Тайсон / фото - The Sun

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон в эфире подкаста Club Shay Shay высказался о положении дел в профессиональном боксе, раскритиковав топов за отсутствие достойной оппозиции и редкие выходы в ринг.

«Что такое бокс для болельщиков? Это развлечение! А вместо того, чтобы развлекаться, болельщик сидит в унынии и думает: «Блин, когда же я увижу вновь в ринге своего любимого бойца? Опять через полгода?» Почему бойцы не понимают, что выступая столь редко, они априори не смогут стать теми, кто зарабатывает огромные деньги. А уровень оппозиции? Я не хочу наговаривать, но некоторым реально пора отыскать в себе хоть каплю гордости и заявить: «Какого черта? Я считаю себя лучшим из лучших. Кто-то готов доказать на деле, что я не прав?» 

Ранее Тайсон рассказал, как на его карьеру повлияла смерть матери.

Михаил Рыбак
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