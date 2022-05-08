Альварес: «Бивол – великий боксер, я проиграл сегодня»
Майк Тайсон посоветовал Альваресу завершить карьеру
«Железный Майк» считает, что боксировать нужно только в том случае, когда ты чувствуешь голод к победам
13:30
Майк Тайсон / фото - marca.com
Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон посоветовал Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) задуматься о завершении карьеры.
«Если ты выходишь в ринг и тебе не страшно, то пришло время повесить перчатки на гвоздь».
Whenever you go in a ring and you're not scared, it's time to give it up.— Mike Tyson (@MikeTyson) May 8, 2022
Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.
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