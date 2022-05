Майк Тайсон посоветовал Альваресу завершить карьеру

Майк Тайсон / фото - marca.com

Легендарный бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон посоветовал Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) задуматься о завершении карьеры.

Whenever you go in a ring and you're not scared, it's time to give it up.