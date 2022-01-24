Майк Тайсон заявил, что больше не собирается боксировать

Майк Тайсон / Фото: The Hollywood Reporter

55-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) высказался о своем возвращении в ринг. Слова «Железного Майка» приводит портал BoxingScene.



По поводу боя с Джейком Полом, то я не заинтересован в нем. Если бы это случилось тогда, когда все начиналось, возможно, я бы провел с ним поединок, но сейчас все пошло не так.

Не знаю, что случится дальше, но думаю, что я больше никогда не буду драться. Многие парни хотят провести со мной бой и называют гонорары в $100 млн.

Все же я сомневаюсь в том, что еще когда-то буду делать подобные вещи. Я хотел провести поединок с Джонсом просто ради удовольствия, чтобы повеселиться. Некоторые люди подняли все это на другой уровень, и веселье исчезло».