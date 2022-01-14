Майки Гарсия назвал Ломаченко лидером легкого дивизиона
Майки Гарсия: «Альварес дерется с чемпионами, нужно отдать ему должное»
Именитый американец положительно высказался в адрес Канело
14 января 22:00
Майки Гарсия / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-2, 30 КО) в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports прокомментировал выступления мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) во втором среднем весе, а также высказался о желании Канело подняться в тяжелый вес.
«Он отлично проводил бои во втором среднем весе: вычистил дивизион, взял все титулы, победил всех чемпионов. Поэтому уважение Канело. Сейчас он делает прыжок в крузервейт. Это очень впечатляюще. Такое не часто видишь. Это очень впечатляет, нужно отдать ему должное. Критики всегда будут, но нужно отдать ему должное за то, что он выходит против одного чемпиона за другим, даже если это не самые элитные чемпионы. Чемпионы в дивизионах не всегда самые элитные бойцы, но они чемпионы, стать им нелегко. Ходит много разговоров о том, что он не дерется с сильными соперниками. Он дерется с чемпионами, нужно отдать ему должное. Если кто не видит, – они были чемпионами. И он сделал это очень легко. Это впечатляет».
Майки Гарсия считает украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) лучшим боксером в легком весе.