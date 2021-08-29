Президент Showtime о поражении Пакьяо в бою с Угасом: «Мэнни не постарел, он просто дрался сумбурно»
Майки Гарсия: «Движения Пакьяо указали мне на его возраст»
Американец высказался о бое «Пак-мена» против Угаса
20:05
Майки Гарсия / фото - Boxing News
Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) высказался о поединке легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) против Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Американец заметил, что филиппинцу помешал победить возраст. Слова Майки приводит Fighthype.
«Я считал, что Пакьяо сможет спустить курок. Но размеры Угаса, по-видимому, действительно беспокоили его. Угас - огромный парень с длинными руками и великолепной базой. И он знает, как принимать решения наперед, ему комфортно в ринге.
Движения Мэнни указали мне на его возраст. Его ноги не работали так же. Его скорости и взрывной силы уже не хватало на то, чтобы входить в инсайд и затем уходить на дистанцию. Он ведь сам отметил, что у него были судороги. Подобные вещи срывают выступление. Хотя он все равно показал хороший бой».
Угас ранее рассказал, чему посвятил победу.