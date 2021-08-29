Майки Гарсия: «Движения Пакьяо указали мне на его возраст»

Майки Гарсия / фото - Boxing News

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) высказался о поединке легендарного Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) против Йордениса Угаса (27-4, 12 КО). Американец заметил, что филиппинцу помешал победить возраст. Слова Майки приводит Fighthype.

Движения Мэнни указали мне на его возраст. Его ноги не работали так же. Его скорости и взрывной силы уже не хватало на то, чтобы входить в инсайд и затем уходить на дистанцию. Он ведь сам отметил, что у него были судороги. Подобные вещи срывают выступление. Хотя он все равно показал хороший бой».