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Майки Гарсия открыт для боя с Дэвисом

Полусредневес готов разделить ринг с соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 12:40
Майки Гарсия открыт для боя с Дэвисом
Майки Гарсия / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) задекларировал свою заинтересованность в поединке с действующим обладателем титулов в трех дивизионах Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), а также поделился впечатлениями от досрочной победы американца над Марио Барриосом (26-0, 17 КО).

Майки цитирует портал ringnews24.com:

«Я думаю, что бой с Дэвисом был бы мне интересен. Он увлекательный, сильный, у него много фанатов. Дэвис очень популярен.

Он внес правильные коррективы. Барриос был намного выше него и обладал большим размахом рук. Джервонте понадобилось несколько раундов, где-то 4-5, а затем он начал сокращать дистанцию. Как только Дэвис просчитал правильный тайминг и правильную дистанцию, он включился и нанес урон.

Когда Барриос попал по Дэвису, это произошло слишком быстро. Я не думаю, что Джервонта был потрясен, он просто немного потерял баланс. Барриос не пошел в атаку, поскольку «Танк» опасен. Марио мог заметить, что Дэвис не потрясен. Он грамотно сделал, что не пошел за ним. Опасно так делать, учитывая ударную мощь Джервонты».

Майки Гарсия также готов подраться против своего соотечественника Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО).

Рене Тер Велде
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Майки Гарсия Джервонта Дэвис Марио Барриос

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