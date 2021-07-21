Майки Гарсия открыт для боя с Дэвисом

Майки Гарсия / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) задекларировал свою заинтересованность в поединке с действующим обладателем титулов в трех дивизионах Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), а также поделился впечатлениями от досрочной победы американца над Марио Барриосом (26-0, 17 КО).

Майки цитирует портал ringnews24.com:

Он внес правильные коррективы. Барриос был намного выше него и обладал большим размахом рук. Джервонте понадобилось несколько раундов, где-то 4-5, а затем он начал сокращать дистанцию. Как только Дэвис просчитал правильный тайминг и правильную дистанцию, он включился и нанес урон.

Когда Барриос попал по Дэвису, это произошло слишком быстро. Я не думаю, что Джервонта был потрясен, он просто немного потерял баланс. Барриос не пошел в атаку, поскольку «Танк» опасен. Марио мог заметить, что Дэвис не потрясен. Он грамотно сделал, что не пошел за ним. Опасно так делать, учитывая ударную мощь Джервонты».