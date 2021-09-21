Плант: «Это не значит, что Альварес непобедим»
Майки Гарсия считает, что навыки Планта могут доставить Альваресу неприятности
Американец верит в победу своего соотечественника над Канело
20:20
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира, американский полусредневес Майки Гарсия (40-1, 30 КО) верит, что чемпион IBF Калеб Плант (21-0, 12 КO) способен взять верх в титульном поединке с чемпионом WBC, WBA и WBO, лидером рейтинга p4p, мексиканской суперзвездой бокса Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
Гарсию цитирует издательство boxingscene.com:
«Думаю, у него действительно есть шанс оформить апсет. Любой, кто умеет хорошо боксировать, а также владеет рефлексами и футворком имеет шанс на победу в бою с Канело. Ведь мы видели, что в прошлом у Канело были неприятности с юркими боксерами, отлично двигающимися по рингу.
Чтобы одержать победу, Планту нужно идеально боксировать каждую минуту каждого раунда. Способен ли он это сделать? Знаете, ответ на этот вопрос мы узнаем в самом бою».
Калеб Плант поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Саулем Альваресом.
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