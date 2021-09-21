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Плант: «Это не значит, что Альварес непобедим»

Чемпион IBF – о поединке с мексиканской звездой бокса

Бокс Профессиональный бокс
19:24
Плант: «Это не значит, что Альварес непобедим»
Калеб Плант / Фото - DAZN
Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 КO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титулов WBA, WBC и WBO Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).

Цитирует Планта BoxingScene.

«Его и раньше побеждали. Честно говоря, он выглядел побежденным во многих своих крупных боях. Он выглядел побежденным против Лары. Его проучил Флойд Мейвезер. Он проиграл первый бой Головкину (бой закончился вничью – прим. ред.), и во второй раз это был действительно равный бой бой. Были действительно равные бои с ним и Ковалевым. Ни Альварес, ни кто-либо другой, никто из его поклонников не сможет убедить меня, что этот парень непобедим, что это некая история о Давиде и Голиафе. Я так не считаю. Я думаю, что Билли Джо добился большого успеха и выглядел хорошо. Но он пропустил удар, такое может случиться с любым боксером в любое время. Это не значит, что Канело непобедим». 


Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 6 ноября в Лас-Вегасе. WBC подготовил специальный пояс для боя Альварес – Плант.

Владимир Кириченко
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Сауль Альварес Калеб Плант

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