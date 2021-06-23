Майки Гарсия: «Я открыт для боя с Прогрейсом»
Майки Гарсия спрогнозировал результат поединка Пакьяо – Спенс
Бывший чемпион мира считает, что бой пройдет всю дистанцию
12:13
Майки Гарсия / Фото - latimes.comЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) сделал прогноз на предстоящий поединок между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Гарсию boxing247.com.
«Я оцениваю шансы примерно 60/40 в пользу Спенса. Ему помогут молодость, габариты и навыки, так что я даю 60/40. Впрочем, это непростой поединок для Спенса. Пакьяо обладает большим арсеналом, у него есть много опыта, скорость, работа ног, быстрые руки и мощь. Это нелегкий бой, но я чувствую, что Спенс – это боец, который может вносить коррективы и выяснять, что работает, а что – нет. Мне кажется, что он победит в хорошем бою. Я не думаю, что Спенс остановит Мэнни. Я действительно в этом сомневаюсь. Поединок пройдет всю дистанцию».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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