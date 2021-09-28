Майку Тайсону не понравился бой Джошуа – Усик, и он уверен, что на пике побил бы обоих

Но Майк не вспомнил, что уровня его выносливости обычно хватало лишь на половину боя





Майк Тайсон / Фото: The Hollywood Reporter Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в Twitter прокомментировал прошедший бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«После просмотра боя Джошуа – Усик думаю, что, возможно, в у них был неудачный день. После такого выступления вы и правда считаете, что они могли бы побить меня на моем пике?». Напомним, после победы над Джошуа Усик стал вторым в рейтинге лучших вне зависимости от весовых категории.



Карен Агабекян