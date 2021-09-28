Джойс отреагировал на поражение Джошуа в бою с Усиком
Майку Тайсону не понравился бой Джошуа – Усик, и он уверен, что на пике побил бы обоих
Но Майк не вспомнил, что уровня его выносливости обычно хватало лишь на половину боя
28 сентября 09:48
Майк Тайсон / Фото: The Hollywood Reporter
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в Twitter прокомментировал прошедший бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«После просмотра боя Джошуа – Усик думаю, что, возможно, в у них был неудачный день. После такого выступления вы и правда считаете, что они могли бы побить меня на моем пике?».
Напомним, после победы над Джошуа Усик стал вторым в рейтинге лучших вне зависимости от весовых категории.
Комментарии 6
Да, такой усик выиграл бы у тайсона в 8 из 10 случаев+-.