Хирн: «Если команда Фьюри не решит проблему с Уайлдером, то есть шанс, что Джошуа подерется с Усиком»
Мегафайт Джошуа – Фьюри может не состояться летом. Уайлдер отказался от отступных
Экс-чемпион мира хочет трилогию с «Цыганским королем»
18 мая 22:23
Деонтей Уайлдер / Фото - firstsportzНовый тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Малик Скотт заявил, что его подопечный отказался от денежной компенсации за бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Об этом сообщает автор talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter.
«Уайлдер не был заинтересован в дополнительных деньгах и отказался от них. Вы все имеете дело с совершенно другим типом ублюдка. Ему нужна кровь, а не мелкие деньги. Возмездие за нами».
Напомним, накануне арбитражный судья Даниэль Вайнштейн принял решение в пользу Уайлдера и обязал Фьюри выйти с ним в ринг на третий поединок.
Ранее сообщалось, что Уайлдеру предложат подождать своего часа и сойтись в ринге с победителем боя Джошуа – Фьюри до конца года.
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