Менеджер Джошуа: «Поединок с Усиком – тяжелейший бой Энтони со времен сражения с Владимиром Кличко»

Каннингем доволен принять участие в организации одного из крупнейших спортивных событий

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Менеджер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Фредди Каннингем заявил, что поединок с Александром Усиком (18-0, 13 KO) может стать тяжелейшим боем для британца со времен сражения с Владимиром Кличко.



Слова Каннингема приводит worldboxingnews.net:

AJ еще раз показывает, почему он номер один в дивизионе, защищая свои пояса от сильнейших соперников в хэвивейте. Еще одно событие на британском боксерском стадионе и еще одно событие в мире, проведенное на новом стадионе «Тоттенхэма», делает поединок одним из крупнейших спортивных событий года в Великобритании.

Напомним, что легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) заявил, что ранние достижения Джошуа связаны с судейской благосклонностью и бой с Усиком завершится победой украинца.