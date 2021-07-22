Питер Фьюри: «Одной мощи Джошуа недостаточно для победы над Усиком»
Менеджер Джошуа: «Поединок с Усиком – тяжелейший бой Энтони со времен сражения с Владимиром Кличко»
Каннингем доволен принять участие в организации одного из крупнейших спортивных событий
22 июля 13:30
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Менеджер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Фредди Каннингем заявил, что поединок с Александром Усиком (18-0, 13 KO) может стать тяжелейшим боем для британца со времен сражения с Владимиром Кличко.
Слова Каннингема приводит worldboxingnews.net:
AJ еще раз показывает, почему он номер один в дивизионе, защищая свои пояса от сильнейших соперников в хэвивейте.
Еще одно событие на британском боксерском стадионе и еще одно событие в мире, проведенное на новом стадионе «Тоттенхэма», делает поединок одним из крупнейших спортивных событий года в Великобритании.
Напомним, что легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) заявил, что ранние достижения Джошуа связаны с судейской благосклонностью и бой с Усиком завершится победой украинца.
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