Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Менеджер Паркера объяснил, почему Хэй и Чисора прекратили сотрудничество

Виной всему его клиент
Бокс Профессиональный бокс
16:17
Менеджер Паркера объяснил, почему Хэй и Чисора прекратили сотрудничество
Хиггинс и Паркер / Фото: Newshub

Дэвид Хиггинс, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-1, 21 КО), рассказал, почему, по его мнению, Дэвид Хэй прекратил сотрудничество с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО):

«Думаю, Хэй осознал, что Джозеф Паркер собирается нокаутировать Чисору, отправив его на пенсию, а потому, может быть, он решил покинуть корабль до того, как он потонет.

Если Джозеф сможет финишировать Чисору, а мы считаем, что так и произойдет, тогда это положит конец его поединкам с элитными боксерами.

Если честно, я был слегка удивлен их расставанием. Они казались довольно сплоченной единицей. Дэвид прекрасно ориентируется в боксе, как в самом ринге, так и за его пределами. Вероятно, они решили пойти в других направлениях. К сожалению, я занят и не смогу быть менеджером Чисоры. Он прошел через много битв, у него огромный опыт. Он почти побил Джозефа. Бой получился очень близким, и он знал, что ему делать».


В первом бою Паркер победил Чисору раздельным решением судей – 116:111, 115:113, 113:115. Однако британец считает, что его «ограбили». Чтобы риторика Хиггинса не вводила вас в заблуждение, отметим, что никакой реванш Чисоры против Паркера не назначен.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джозеф Паркер Дэвид Хиггинс Дерек Чисора Дэвид Хэй

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чисора прекратил сотрудничество с Хэем
Чисора прекратил сотрудничество с Хэем
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 19:33
Чисора: «Меня ограбили в бою с Усиком»
Чисора: «Меня ограбили в бою с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 17:51
Чисора посмеялся над поражением сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020
Чисора посмеялся над поражением сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020
Бокс Профессиональный бокс
4 июля 11:27
1
В лагерь Фьюри для подготовки к бою с Уайлдером прибыл экс-чемпион мира
В лагерь Фьюри для подготовки к бою с Уайлдером прибыл экс-чемпион мира
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 18:00

Новости: Бокс

Хирн: «Джервонта не станет великим, если не подерется с Лопесом, Райаном Гарсией и Хэйни»
Хирн: «Джервонта не станет великим, если не подерется с Лопесом, Райаном Гарсией и Хэйни»
Профессиональный бокс
16:56
Менеджер Паркера объяснил, почему Хэй и Чисора прекратили сотрудничество
Менеджер Паркера объяснил, почему Хэй и Чисора прекратили сотрудничество
Профессиональный бокс
16:17
Бетербиев: «Вероятно, Фьюри нокаутирует Уайлдера»
Бетербиев: «Вероятно, Фьюри нокаутирует Уайлдера»
Профессиональный бокс
15:50
Кто же следующий? Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг
Кто же следующий? Головкин намекнул на скорое возвращение в ринг
Профессиональный бокс
15:15
Бой двух «абсолютов» возможен – Арум взялся за организацию поединка Кроуфорд – Тейлор
Бой двух «абсолютов» возможен – Арум взялся за организацию поединка Кроуфорд – Тейлор
Профессиональный бокс
13:45
Словно ему не 42, а 24. Пакьяо показал фрагмент подготовки к Спенсу
Словно ему не 42, а 24. Пакьяо показал фрагмент подготовки к Спенсу
Профессиональный бокс
13:35
Бетербиев: «Если Джошуа проиграет Усику, это значит, что он – слабый боксер»
Бетербиев: «Если Джошуа проиграет Усику, это значит, что он – слабый боксер»
Профессиональный бокс
13:14
Букмекеры оценили вероятность ничьей в бою Усик – Джошуа
Букмекеры оценили вероятность ничьей в бою Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
13:13
«Цыганскому королю» стоит переживать? Судить бой Фьюри – Уайлдер будут исключительно американцы
«Цыганскому королю» стоит переживать? Судить бой Фьюри – Уайлдер будут исключительно американцы
Профессиональный бокс
12:00
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости