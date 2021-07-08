Менеджер Паркера объяснил, почему Хэй и Чисора прекратили сотрудничество

Хиггинс и Паркер / Фото: Newshub

Дэвид Хиггинс, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-1, 21 КО), рассказал, почему, по его мнению, Дэвид Хэй прекратил сотрудничество с Дереком Чисорой (32-11, 23 КО):

Если Джозеф сможет финишировать Чисору, а мы считаем, что так и произойдет, тогда это положит конец его поединкам с элитными боксерами.

Если честно, я был слегка удивлен их расставанием. Они казались довольно сплоченной единицей. Дэвид прекрасно ориентируется в боксе, как в самом ринге, так и за его пределами. Вероятно, они решили пойти в других направлениях. К сожалению, я занят и не смогу быть менеджером Чисоры. Он прошел через много битв, у него огромный опыт. Он почти побил Джозефа. Бой получился очень близким, и он знал, что ему делать».