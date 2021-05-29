«Выбрось пояс Уайлдера в мусорное ведро и проведи бой с Джошуа». Отец Фьюри уговаривает сына отказаться от трилогии
Менеджер Уайлдера: «Команда Фьюри верит, что они смогут продолжить историю боя с Джошуа – стремимся сорвать это»
Шелли Финкель высказался о бое своего подопечного с «Цыганским королем»
08:38
Деонтей Уайлдер / Фото - boxingscene.comМенеджер экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Шелли Финкель высказался относительно ситуации вокруг предстоящего поединка против обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Цитирует Финкеля Sky Sports Boxing.
«Я взволнован. Это было просто феноменально. Прекрасное, прекрасное чувство. Они верят, что Фьюри просто пойдет через Деонтея, и тогда они смогут продолжить историю боя с Джошуа. Мы стремимся сорвать это».
Напомним, Фьюри и Уайлдер подписали контракт на третий поединок. Боксеры выйдут в ринг 24 июля в Лас-Вегасе, США.
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