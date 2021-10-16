Красюк: «У Фьюри нет шансов победить Усика, если он будет в такой же форме, как в трилогии с Уайлдером»
Менеджер Уайлдера назвал две главные причины поражения Деонтея в трилогии с Фьюри
Шелли Финкель подвел итоги последнего боя
16 октября 13:49
Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images
Один из менеджеров экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) Шелли Финкель в интервью порталу ESPN подвел итоги третьего боя своего подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), назвал две главные причины поражения «Бронзового бомбардировщика».
«У него все еще болит рука. Плюс, в бою его баланс был нарушен после того, как примерно в третьем раунде Фьюри ударил его за ухом. Он знает, что тренировался так усердно, как только возможно, но затем эти два инцидента (никакого неуважения к Фьюри)... Он хоть и приложил все усилия, но дрался с Тайсоном не совсем здоровым».
Напомним, Фьюри назвал трилогию с Уайлдером величайшей в истории хэвивейта.
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