Фьюри – Уалдеру: «Это величайшая трилогия всех времен»

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) в своем Instagram прокомментировал результат трилогии с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), поблагодарив британца за все совместные бои.

«Цыганский король» не стал медлить с ответом, и в своем Twitter написал:

The greatest trilogy of all time. https://t.co/iTWfgU6BfE