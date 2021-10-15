Усик – Фьюри за абсолютное чемпионство? Известно, когда планируется провести главный бой «королевского» дивизиона
Фьюри – Уалдеру: «Это величайшая трилогия всех времен»
Чемпион WBC ответил «Бронзовому бомбардировщику»
14:03
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) в своем Instagram прокомментировал результат трилогии с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), поблагодарив британца за все совместные бои.
«Цыганский король» не стал медлить с ответом, и в своем Twitter написал:
«Это величайшая трилогия всех времен».
The greatest trilogy of all time. https://t.co/iTWfgU6BfE— TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 14, 2021
Напомним, промоутер Фьюри уверен, что Уайлдер отправил бы в нокаут любого, кроме «Цыганского короля».
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