Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»

Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун / Фото: AP

Со-менеджер американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Шелли Финкель высказал Sky Sports уверенность в том, что его боксеру удастся взять реванш у чемпиона мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) за предыдущее поражение.



Ему еще не удалось продемонстрировать все свои умения. Как он говорит: «Им нужно 12 раундов, тогда как мне – всего 2 секунды», и я думаю, что вы увидите бойца, подготовленного к 12-раундовой дистанции. Без сомнений, Уайлдер способен стать номером один в мире. Послушайте, это дело спора, нокаутировал ли он Фьюри в первом бою. Многие люди думают, что там был слишком долгий отсчет.

Если бы я был на месте рефери, и увидел такой нокдаун, то я точно бы не продолжил поединок. Окей, Фьюри хорошо справился, и был в порядке. Но если бы Деонтей попал по нему еще одним тяжелым ударом, все могло бы быть очень серьезно.

Опять же, никаких оправданий, но Деонтей не был собой во втором бою, и в этот раз мы планируем шокировать мир. Мы не особо будем удивлены, если это произойдет, но все остальные будут. И я лично верю в то, что Деонтей сможет его остановить.

Нашей следующей очевидной целью был бы поединок с Джошуа, но сейчас мы не можем позволить себе думать об этом. Мы должны полностью сфокусироваться на этом бою. Только это имеет важность, и такова цель Деонтея. Ничего не будет крупнее этого, даже если бы он вышел и победил Джошуа. Это самая важная вещь для него.