Менеджер Усика: «Александру вообще нечего терять в бою с Джошуа»

Сергей Лапин считает, что AJ является идеальным соперником для украинца

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Сергей Лапин, менеджер украинца Александра Усика (18-0, 13 KO), заявляет, что его подопечному совершенно нечего терять в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Лапина цитирует ресурс ringnews24.com:

«Энтони дерется дома, он действующий чемпион мира, большая звезда и выдающаяся личность. Поэтому на нем лежит большая ответственность по защите своего статуса. Усику вообще нечего терять. Даже если он проиграет, то проиграет королю. Но если вы хотите занять его место, то должны свергнуть короля с трона, а это значит, что придется столкнуться с самыми большими проблемами. Джошуа - идеальный соперник, потому что является самой большой проблемой в карьере Александра. Бой с самой большой звездой, против его навыков и всего его опыта, дает вам возможность показать, насколько вы хороши. Это приводит к тому, что ищет каждый боксер: слава, успех, признание, наследие. Победитель получит все, что ищет великий боец, а не только титул чемпиона мира».

Сергей Лапин рассказал, за счет чего Александр Усик сможет победить в бою с Энтони Джошуа.