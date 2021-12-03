Бою Усик – Фьюри быть? Команда Тайсона решительно настроена вычеркнуть Джошуа из треугольника супертяжей
Менеджер Владимира Кличко: «Психология – это самый важный фактор для Джошуа в реванше с Усиком»
Бернд Бенте считает, что британец нуждается в американском специалисте
07:45
Энтони Джошуа / Фото - DAZNЭкс-двукратный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) может вернуть себе пояса и войти в историю, если возьмет пример с Владимира Кличко и найдет себе подходящего американского наставника. Об этом в интервью Las Vegas Insider сообщил менеджер легендарного украинца Бернд Бенте.
«Я рекомендовал Эммануэля Стюарда Владимиру Кличко, потому что Владимир чувствовал себя не очень хорошо после поражения от Корри Сандерса, и он, как вы помните, пробовал разных тренеров. И тогда я позвонил Эммануэлю и устроил им встречу, и остальное, как мы знаем, уже история. С помощью Стюарда, его различных тактик и их близких отношений, Владимир вернулся на ринг и не проигрывал почти десять лет. Джошуа может сделать то же самое».
«Безусловно между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа есть сходство. В матче-реванше [с Александром Усиком] психология очень важна для Джошуа, то есть, я думаю, он похож на Владимира. Ему нужно хорошо чувствовать себя перед боем, ему нужен хороший психологический настрой, никаких вопросов в голове, и тогда он может победить в бою. Я знаю только то, что психология – это самый важный фактор для Джошуа в матче-реванше, и он должен решить этот вопрос, как и вопрос с тренером».
«Очень важно, чтобы он полностью доверял своему тренеру, чтобы у них была сплоченная команда, чтобы они выбрали правильную стратегию и подошли к бою на психологическом подъеме, это самое важное в этом случае. Если он примет правильные решения, я уверен, что Джошуа сможет присоединиться к элитной группе трехкратных чемпионов мира. Я считаю, что ему нужно внести изменения и он будет на правильном пути».
Отметим, что Джошуа не против рассмотреть предложение, чтобы уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO) право драться с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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