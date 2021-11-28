Сделал то, что не удалось Ломаченко. Камбосос объяснил, за счет чего победил Лопеса
Менеджер высмеял подсказки Лопеса-старшего сыну во время боя с Камбососом
Джонс уверен, что на результат боя повлияли недооценка и плохая работа Теофимо-старшего
28 ноября 23:07
Теофимо Лопес-старший
Менеджер Сэм Джонс, известный по работе с Джо Джойсом, в Twitter
высмеял непрофессиональные подсказки угла Теофимо Лопеса-младшего (16-1, 12 КО) в бою с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Пересмотрел поединок и насчитал ничью, но не вижу проблем с тем, что победу отдали Камбососу, поскольку он был великолепен. Я искренне верю, что Тео недооценил его. Указания «поимей этого засранца» и «пора его прикончить» – это нисколько не указания. Лопес-старший сегодня начудил.
Простой, отсутствие плана на бой и опции реванша! Кошмар для Тео, но он вернется в отличный боях. Лопес все еще молодой.
Лопес-старший в предыдущем бою помог выиграть у Ломаченко и поэтому призыв уволить его будет жестким. Но в этот вечер он был плох в углу. Последние его указания были запутаны. В первом раунде он попросил не спешить и затем в в том же предложении сказал прикончить Камбососа. Плохой вечер для команды».
Напомним, ранее ослепший на время боя Лопес-старший заявил, что его сын разгромил Камбососа.