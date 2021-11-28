Менеджер высмеял подсказки Лопеса-старшего сыну во время боя с Камбососом

Теофимо Лопес-старший

Менеджер Сэм Джонс, известный по работе с Джо Джойсом, в Twitter высмеял непрофессиональные подсказки угла Теофимо Лопеса-младшего (16-1, 12 КО) в бою с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).



Простой, отсутствие плана на бой и опции реванша! Кошмар для Тео, но он вернется в отличный боях. Лопес все еще молодой.

Лопес-старший в предыдущем бою помог выиграть у Ломаченко и поэтому призыв уволить его будет жестким. Но в этот вечер он был плох в углу. Последние его указания были запутаны. В первом раунде он попросил не спешить и затем в в том же предложении сказал прикончить Камбососа. Плохой вечер для команды».