На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Катерина также рассказала, что на полуострове угрожают отобрать квартиру
20:22
Фото: Instagram
Жена чемпиона WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик рассказала, почему украинец уклончиво отвечал на вопрос о принадлежности Крыма:
Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: «Чей Крым?», параллельно шли угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.
А сейчас они угрожают, что заберут мой дом. Пусть забирают! Все равно, рано или поздно, Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают.
Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.
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