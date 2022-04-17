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«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»

Катерина также рассказала, что на полуострове угрожают отобрать квартиру
Бокс Профессиональный бокс
20:22
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Фото: Instagram

Жена чемпиона WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик рассказала, почему украинец уклончиво отвечал на вопрос о принадлежности Крыма:

Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: «Чей Крым?», параллельно шли угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.

А сейчас они угрожают, что заберут мой дом. Пусть забирают! Все равно, рано или поздно, Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают.

Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Катерина Усик Александр Усик

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