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«Смысл с карьерной точки зрения». Хирн рассказал вариант, при котором Джошуа может уйти от боя с Усиком
Промоутера интересует продвижение карьеры своего главного актива
16:51
Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV обсудил, что может побудить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) отказаться от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Джошуа сфокусирован на Усике. И до тех пор, пока нам не предложат что-то стоящее, говорить не о чем. Энтони хочет лишь реванша с Усиком. Но если AJ будет драться с абсолютным чемпионом, победителем поединка Фьюри – Усик, то можно рассмотреть эту возможность.
Я не могу сказать, что мы ищем шанса уйти от боя или даже мечтаем о таком предложении. Но если с карьерной точки зрения для нас будет в этом смысл, то я обращусь к Энтони с имеющимся вариантом. Но в данный момент Джошуа нацелен только на реванш с украинцем.
Джошуа заявил об уверенности, что подерется с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).