«Смысл с карьерной точки зрения». Хирн рассказал вариант, при котором Джошуа может уйти от боя с Усиком

Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV обсудил, что может побудить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) отказаться от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

AJ

Я не могу сказать, что мы ищем шанса уйти от боя или даже мечтаем о таком предложении. Но если с карьерной точки зрения для нас будет в этом смысл, то я обращусь к Энтони с имеющимся вариантом. Но в данный момент Джошуа нацелен только на реванш с украинцем.