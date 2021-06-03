Мейвезер и Пол будут драться без судей. Победит тот, кто нокаутирует соперника

Поединок не смогли санкционировать как профессиональный из-за разных весовых категорий

Мейвезер и Пол / Фото: The Spun / Bad Left Hook

Поединок экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) и блогера Логана Пола (0-1) получит статус неофициального, сообщает ESPN.



Атлетическая комиссия Флориды не смогла санкционировать противостояние как профессиональный поединок из-за разницы в габаритах бойцов. Это означает, что в бою не будет судей, а победить можно только нокаутом.

Организаторы попытаются учредить систему голосов, чтобы, в случае проведения всех 12 раундов, все же определить победителя. Но в таком случае результат не пойдет в профессиональный рекорд.

Мейвезер назвал поединок с Полом «легальным ограблением банка».