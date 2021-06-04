Мейвезер – о поединке с Полом: «Публика хочет увидеть кровь»
Мейвезер – Логану Полу: «В твоих глазах потухнет свет, нос будет расквашен, а зубы – раскрошены»
Легендарный боксер намерен устроить ад популярному видеоблогеру
14:00
Флойд Мейвезер / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) жестко высказался о предстоящем поединке с известным видеоблогером Логаном Полом (0-1).
Цитирует Мейвезера Boxing Scene.
«6 июня. У этого паренька нет ни шанса. Да, это выставочный бой, но я собираюсь надрать его задницу за неуважение. Он отнесся ко мне с неуважением. Кого-то это может серьезно задеть. Я не буду с ним играть, я здесь не ради шуток. Абсолютно неуважительный. Вот почему в твоих глазах потухнет свет, нос будет расквашен, а зубы – раскрошены. Продолжай играть со мной и в следующий раз ты закончишь в шейном корсете. Продолжай, б****, играть со мной».
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Мейвезер – Пол. Начало – 7 июня около 07:00 по киевскому времени.
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