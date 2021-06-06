Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Мейвезер – о подготовке к бою с Полом: «Ребят, я дерусь с ютубером. Мне не нужна подготовка»
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях уверен, что его ожидает простой поединок
6 июня 22:17
Мейвезер и Пол / Фото: theathletic.com
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер
(50-0, 27 KO) рассказал о подготовке к поединку с блогером Логаном Полом (0-1), который пройдет 7 июня:
Точно такая же, как к поединку с Макгрегором. Ну так, чутка потренил, немного там, чуток тут. Не каждый день. Но оно мне и не надо было. Ребят, я дерусь с ютубером, который возомнил себя реальным бойцом.
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Мейвезер – Пол. Начало – около 07:00 по киевскому времени.
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