Райан Гарсия: «Мое возвращение состоится против Камбососа»
«Мейвезер, перестань, ты не сможешь прятать Джервонту вечно». Райан Гарсия вновь вызвал Дэвиса на бой
Американский легковес раскритиковал соотечественника за бой с Крусом
12:22
Райан Гарсия / Фото - forbesАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) в Twitter в очередной раз вызвал на поединок регулярного чемпиона WBA Джервонту Дэвиса (26-0, 24 KO), прокомментировав его прошедший поединок с мексиканцем Исааком Крусом (22-2-1, 15 KO).
«Джервонта удается постоянно боксировать с третьесортными боксерами, из всех [топовых] легковесов он самый слабый. Самой сложной проверкой для него был Санта Крус, он едва не проиграл сегодня. Я уже давно вызываю тебя на бой».
«Всем известно, что Люк Кэмпбелл лучше, чем любой соперник Дэвиса. Дэвис знает, что ему меня не победить, и Мейвезер это знает. Я слишком быстр и слишком точен. Мейвезер, перестань, ты не сможешь прятать его вечно».
Напомним, Дэвис выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 116:112 и 115:113 дважды.