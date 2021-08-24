Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 4
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован
Теннис (7 событий из 172) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
19:15 Тобиас Камке - Илья Марченко -:- Запланирован
23:05 Zane Khan - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
19:20 Эллен Перес - Леся Цуренко -:- Запланирован
20:40 Урсула Радванска - Katarina Zavatska -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 12) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Фиона Ферро -:- Запланирован

Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»

Американец поделился мнением о бое против Угаса
Бокс Профессиональный бокс
15:50
Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / фото - NY Times

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер поделился мнением о поединке своего экс-соперника Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) против Йордениса Угаса (27-4, 12 КО), в котором последний одержал победу. Американец уверен, что для «Пак-мена» пришло время повесить перчатки на гвоздь.

«Думаю, это был отличный бой. Угас проделал отличную работу, провел очень умный поединок. Он ни разу не позволил Мэнни захватить контроль над боем. Каждый раз, когда Мэнни напирал и выбрасывал много ударов, Угас сразу все возвращал и контратаковал.

Я считаю, Угас чисто выиграл бой и заслужил победу. Пожалуй, восемь на четыре по раундам в его пользу. Все думают, что с Эрролом Спенсом Пакьяо пришлось бы гораздо хуже. Он встретился с меньшим злом и все равно уступил. Время Мэнни в боксе подошло к концу».

Эррол Смитт (27-0, 21 КО) ранее заступился за фииппинца.
Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Бокс Профессиональный бокс
13:55
Смит заступился за Пакьяо: «Бог подарил ему невероятную карьеру»
Смит заступился за Пакьяо: «Бог подарил ему невероятную карьеру»
Бокс Профессиональный бокс
12:25
Легенда бокса советует Пакьяо не завершать карьеру и вызвать на бой Спенса
Легенда бокса советует Пакьяо не завершать карьеру и вызвать на бой Спенса
Бокс Профессиональный бокс
10:38
Наставник Спенса: «Эррол сломал бы Пакьяо ребра»
Наставник Спенса: «Эррол сломал бы Пакьяо ребра»
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 13:50
Тейлор - о поражении Пакьяо: «Кажется, мне не удастся разделить ринг с моим героем»
Тейлор - о поражении Пакьяо: «Кажется, мне не удастся разделить ринг с моим героем»
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 13:15
Редкач: «Держите при себе все рекомендации по поводу ухода Пакьяо на пенсию»
Редкач: «Держите при себе все рекомендации по поводу ухода Пакьяо на пенсию»
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 09:58

Новости: Бокс

Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»
Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»
Профессиональный бокс
15:50
Временный чемпион мира: «Я – биологический отец Хэйни»
Временный чемпион мира: «Я – биологический отец Хэйни»
Профессиональный бокс
15:38
Малиновский: «Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме»
Малиновский: «Пусть мир и гармония, достаток и благополучие царят в нашем общем доме»
Профессиональный бокс
15:02
«Ти у мене єдина, ти у мене одна». Усик поздравил Украину стихом на украинском языке
«Ти у мене єдина, ти у мене одна». Усик поздравил Украину стихом на украинском языке
Профессиональный бокс
14:56
Нельсон: «Если кто-то пытается сказать, что в бою Джошуа - Усик все ясно, то это не так»
Нельсон: «Если кто-то пытается сказать, что в бою Джошуа - Усик все ясно, то это не так»
Профессиональный бокс
14:50
Джошуа за месяц до поединка уже ждет Усика на месте мегафайта
Джошуа за месяц до поединка уже ждет Усика на месте мегафайта
Профессиональный бокс
14:10
Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Профессиональный бокс
13:55
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Чемпион в полулегком весе Малиновский поднялся в рейтинге WBO
Профессиональный бокс
13:45
Богачук вернется на ринг поединком с малоизвестным американцем
Богачук вернется на ринг поединком с малоизвестным американцем
Профессиональный бокс
13:23
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
7
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости