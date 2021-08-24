Мейвезер: «Время Пакьяо в боксе подошло к концу»

Американец поделился мнением о бое против Угаса

Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / фото - NY Times

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер поделился мнением о поединке своего экс-соперника Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) против Йордениса Угаса (27-4, 12 КО), в котором последний одержал победу. Американец уверен, что для «Пак-мена» пришло время повесить перчатки на гвоздь.

«Думаю, это был отличный бой. Угас проделал отличную работу, провел очень умный поединок. Он ни разу не позволил Мэнни захватить контроль над боем. Каждый раз, когда Мэнни напирал и выбрасывал много ударов, Угас сразу все возвращал и контратаковал.

Я считаю, Угас чисто выиграл бой и заслужил победу. Пожалуй, восемь на четыре по раундам в его пользу. Все думают, что с Эрролом Спенсом Пакьяо пришлось бы гораздо хуже. Он встретился с меньшим злом и все равно уступил. Время Мэнни в боксе подошло к концу».