Смит заступился за Пакьяо: «Бог подарил ему невероятную карьеру»

Как и любой человек, открыто пропагандирующий какую-либо религию и ее ценности, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) периодически сталкивается с критикой. После того как набожный филиппинец потерпел поражение в бою против кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 КО), многие люди вновь справедливо отметили, что никакого чуда не произошло. Мэнни, которому в декабре стукнет уже 43 года, уступил своему более молодому и крупному сопернику, несмотря на все произнесенные молитвы.

На защиту Мэнни Пакьяо неожиданно встал бывший чемпион мира Ише Смит:

Let me tell you how non believers work, they’ll say anything to discredit a believer. Manny lost Sat they say Ha ha ha where was your God tonight. Uhhhh you’re not going to address the same God that blessed him to have a career better than 99.9 percent of boxers who ever boxed…