Мейвезера на ринге мы больше не увидим. Флойд окончательно уходит из бокса

Больше не будет выставочных поединков





Флойд Мейвезер / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер после боя с Логаном Полом объявил об окончательном завершении карьеры.



«Я ушел из бокса. Вероятно, выставочных боев больше не будет».

Напомним, ранее Мейвезер в выставочном поединке не смог победить видеоблогера Логана Пола, но должен заработать за бой минимум $112 млн.