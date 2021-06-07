Экс-чемпион мира о бое Мейвезер – Пол: «Не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху»
Мейвезера на ринге мы больше не увидим. Флойд окончательно уходит из бокса
Больше не будет выставочных поединков
16:58
Флойд Мейвезер / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер после боя с Логаном Полом объявил об окончательном завершении карьеры.
«Я ушел из бокса. Вероятно, выставочных боев больше не будет».
Напомним, ранее Мейвезер в выставочном поединке не смог победить видеоблогера Логана Пола, но должен заработать за бой минимум $112 млн.
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