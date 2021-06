Пол показал хороший бой и выстоял всю дистанцию против Мейвезера

Пол и Мейвезер / фото - Fightnews

Легендарный экс-чемпион мира Флойд Мейвезер не смог уверенно победить блогера Логана Пола в выставочном бою на арене Hard Rock Stadium в Майами, США.

На протяжении 8 раундов инициатива переходила от одного боксера к другому. Пол на старте очень удивил собравшуюся публику, показав бодрое начало и сумев занять центр ринга. В концовке первого раунда Флойд, спрятавшись за блоком, переждал серию ударов соперника.

До 5-го раунда соперники обменивались точными ударами, по количеству превосходил Логан. Мейвезер, в свою очередь, сумел вернуть себе центр ринга. Ближе ко второй половине встречи «Мани» стал выглядеть увереннее на фоне усталости представителя любительского бокса.

На финальные раунды Пол нашел в себе силы и стал наверстывать упущенное, однако опытный Флойд не дал сопернику забрать преимущество. Как и полагается в выставочном поединке, судья зафиксировал ничью.

Me, hitting every button desperate to beat my 7 year older brother at Mario cart #MayweatherPaul pic.twitter.com/V5jdP0bDBr