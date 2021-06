Микки Бэй: «Я посмотрел первый бой Уайлдер-Фьюри и не увидел там ничьей»

Фото: bleacherreport.com

Бывший чемпион мира Микки Бэй уверен в том, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) заслужил победу в первом поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

В отличие от второго поединка, первый бой и вправду был конкурентным. Деонтей отчаянно махал руками в попытке зацепить своего соперника, а Фьюри с легкостью уходил от его ударов, работая средней точности джебами.

Удары Уайлдера рассекали воздух, однако, совершенно безрезультативными их нельзя было назвать. Во второй половине поединка он дважды отправил Фьюри в нокдаун. В итоге бой завершился ничьей судейским решением.

I just watched the first full Tyson fury vs wilder fight , I thought wilder clearly won I didn’t see a draw at all and fury dominated the second , this 3rd fight should be good