Миллер – о бое Усик – Джошуа: «Это будет тусклый поединок»

Джарелл Миллер / фото - Ring Side

Американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) дал свой прогноз на предстоящий поединок Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Боксер уверен, что украинец проиграет сражение за титул. Слова боксера приводит Seconds Out.

Это будет тусклый поединок. Я не думаю, что он получится очень волнительным. Самым волнительным поединком года в супертяжелом весе будет трилогия Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

Хотя я и не переношу Деонтея, но я по-своему болею за него, потому что, помимо меня, он единственный американский супертяж, который создает шум.

Кроме Деонтея вы можете говорить только обо мне. Желаю всем этим трем парням удачи, поскольку я сейчас не выступаю.

Пусть победит сильнейший. Как только я вернусь, то они поцелуют мою черную задницу».