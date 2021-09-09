Миллер – о бое Усик – Джошуа: «Это будет тусклый поединок»
Американский супертяжеловес Джарелл Миллер (23-0-1, 20 КО) дал свой прогноз на предстоящий поединок Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Боксер уверен, что украинец проиграет сражение за титул. Слова боксера приводит Seconds Out.
«Я думаю, что Усик – мелкий супертяж. Мне кажется, что он выдаст несколько хороших раундов, но я считаю, что в конечном итоге Джошуа однозначно затащит этот бой.
Это будет тусклый поединок. Я не думаю, что он получится очень волнительным. Самым волнительным поединком года в супертяжелом весе будет трилогия Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.
Хотя я и не переношу Деонтея, но я по-своему болею за него, потому что, помимо меня, он единственный американский супертяж, который создает шум.
Кроме Деонтея вы можете говорить только обо мне. Желаю всем этим трем парням удачи, поскольку я сейчас не выступаю.
Пусть победит сильнейший. Как только я вернусь, то они поцелуют мою черную задницу».
Миллер сейчас отбывает дисквалификацию. Он сможет вернуться на ринг не ранее января 2022 года.
Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа 25 сентября.