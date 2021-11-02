Усик получил пояса за победу над Джошуа и записал видео, которое умилило иностранные СМИ
«Миру нужен бой Фьюри – Джошуа». Тренер Тайсона объяснил, почему они готовы помочь Энтони победить Усика
Шугар Хилл хочет стать свидетелем величайшего боксерского поединка
2 ноября 17:51
Хилл и Фьюри / Фото: Top Rank
Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл рассказал, какие причины ему и «Цыганскому королю» помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) подготовить Александра Усика (19-0, 13 KO) к реваншу.
Слова Хилла приводит Talk SPORT:
Мы на 100 % готовы помочь Джошуа в тренировочном лагере. Нам нужно, чтобы Энтони сначала побил Усика, ведь мы хотим увидеть бой Фьюри – Джошуа, как фанаты бокса по всему миру. Это не уловка или шутка, мы с радостью присоединимся к AJ. Он способен победить Александра в реванше.
Много лет назад боксеры приезжали в другие залы для помощи. Это спорт, и так мы его видим. Не забывайте, насколько силен супертяжелый вес, как и весь бокс в целом. Величайший бой прямо сейчас – Фьюри против Джошуа, и мы все знаем, что для спорта принесет бой этих двоих за корону хэвивейта. Большего быть не может.
Напомним, что Усик получил свои чемпионские пояса.