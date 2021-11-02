«Миру нужен бой Фьюри – Джошуа». Тренер Тайсона объяснил, почему они готовы помочь Энтони победить Усика

Хилл и Фьюри / Фото: Top Rank

Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл рассказал, какие причины ему и «Цыганскому королю» помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) подготовить Александра Усика (19-0, 13 KO) к реваншу.



Слова Хилла приводит Talk SPORT:

Много лет назад боксеры приезжали в другие залы для помощи. Это спорт, и так мы его видим. Не забывайте, насколько силен супертяжелый вес, как и весь бокс в целом. Величайший бой прямо сейчас – Фьюри против Джошуа, и мы все знаем, что для спорта принесет бой этих двоих за корону хэвивейта. Большего быть не может.