Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа

Таким британца мы еще не видели

Интервью

Энтони Джошуа дал жаркое интервью / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа дал большое интервью Youtube-каналу iFL TV, в котором рассказал о насущных проблемах. Но главное даже не это, а как вел себя британец. Это было совсем для него нетипично. Он много ругался, обещал избить Усика до полусмерти и бесцеремонно показывал средние пальцы в камеру. Это было нечто.

XSPORT предлагает сделать акценты на основных моментах спитча Джошуа.

«Хватит терпеть греб*нные поражения. Я зае**лся изучать эту науку»

Джошуа очень решительно настроен на реванш против Усика. По его словам, настрой на бой будет совсем другим, а журналисты больше не дождутся от него скромности.

«Хватит терпеть греб*нные поражения. Я зае**лся изучать эту науку. Не удивляйтесь, если я размажу Усика по канвасу. Это война. И я в ярости. Буду на ринге убивать. У меня внутри все бурлит даже сейчас, когда я просто об этом говорю. Вот с таким настроем все и будет. Это страсть к победе. Я голоден к новым победам. И никакой больше е**чей скромности».

Фото - twitter.com/anthonyjoshua Фото - twitter.com/anthonyjoshua

«Хочу сделать Усику больно»

Что касается самого реванша, Джошуа собирается воспользоваться своими габаритами и нокаутировать Усика, больше не пытаясь с ним боксировать.





«Все, о чем я думаю – война, убийство. Хочу выйти на ринг и сделать ему больно. Хочу забрать его душу. Хочу вынудить его сдаться».

«Пошел в пи*ду этот Арум!»

Отдельную порцию отборной матершины Джошуа выписал промоутеру Бобу Аруму, который несколько раз обвинил его в том, что объединительный бой против Тайсона Фьюри так и не состоялся.

«Да пошел он в пи*ду! На*уй эти все его: «Джошуа выбирает только легкие бои, Джошуа боится драться с Тайсоном Фьюри». Со всем уважением, пи*дуй-ка ты на*уй, Боб! Он вправду считает, что сможет поливать меня де*ьмом безнаказанно? В последнее время он слишком часто открывал свой рот, ну что же, теперь моя очередь».

Фото - twitter.com/anthonyjoshua Фото - twitter.com/anthonyjoshua

«С Фьюри готов даже спарринговать. Это самый простой способ вытащить его на ринг»

Ответил Джошуа и на вопрос по поводу того, готов ли он принять ироничное предложение от Тайсона Фьюри помочь ему в подготовке к реваншу с Усиком, тем более, что сейчас ходит много слухов о том, что сам Энтони ищет нового тренера.

По словам Джошуа, он с радостью поспарринговал бы с «Цыганским королем».

«Да, милый друг, только если он не возьмет за это денег. Добро пожаловать. Готов даже к спаррингам. Возможно, это будет самый простой способ вынудить его выйти со мной на один ринг. Буду рад увидеть его здесь и с удовольствием выслушаю все его советы».