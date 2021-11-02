Усик получил чемпионские пояса в супертяжелом весе

Украинец стал обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO после победы над AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) получил в свое распоряжение завоеванные титулы в поединке с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Украинец опубликовал видео в Instagram, в котором похвастался одним из чемпионских поясов, прибывших в Украину спустя пять с половиной недель после победы в Лондоне.

«Слушайте, ребята! Это супертяжелый вес, а не крузервейт. Класс!».

Александр Усик намерен защитить свои пояса в реванше с Энтони Джошуа.