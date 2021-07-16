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Митрофанов перевесил Бабатунде накануне боя

Боксеры подерутся за пояс WBO Oriental
Бокс Профессиональный бокс
16:20
Митрофанов перевесил Бабатунде накануне боя
Бабатунде, Красюк и Митрофанов / фото - К2

Главным боем на вечере бокса промоутерской компании K2 Promotions станет встреча Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО) и Рилливана Бабатунде (13-0, 8 КО). Боксеры оспорят пояс WBO Oriental 17 июля на арене АККО International в Киеве, Украина.

Накануне встречи боксеры провели официальную процедуру взвешивания. Оба претендента уложиись в рамки первого среднего веса.

Митрофанов показал 69, 5 килограмм, Бабатунде – 69,1.

Дмитрий ранее рассказал о спаррингах с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Антон Кривенко
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Дмитрий Митрофанов Александр Красюк

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