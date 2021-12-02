«Сделаю все, чтобы дать ему шанс». Промоутер рассказал о будущем чемпиона WBO Митрофанове
Митрофанов узнал имя следующего соперника
Бой состоится 18 декабря в Броварах
17:38
Дмитрий Митрофанов / Фото -Чемпион мира по версии WBO Oriental в среднем дивизионе Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) свой следующий поединок проведет против казахстанца Берикбая Нуримбетова (8-4-1, 3 КО). Об этом сообщает пресс-служба K2 Promotions.
Бой состоится 18 декабря в ТРЦ «Терминал» в Броварах в андеркарде поединка между украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) и россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).
В июле Митрофанов защитил титул WBO Oriental, победив единогласным решением судей нигерийца Рилливана Бабатунде.
Что касается Нуримбетова, то он в октябре техническим нокаутом в третьем раунде выиграл бой у Далера Еникеева.
Напомним, ранее Красюк пообещал, что сделает все от себя зависящее ради титульного шанса для Митрофанова.
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