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Монтиэль: «В бою с Чарло исполню свою мечту – стану чемпионом мира»

Мексиканец поделился деталями подготовки
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 22:58
Монтиэль: «В бою с Чарло исполню свою мечту – стану чемпионом мира»
Хуан Монтиэль / фото - Boxing Scene

Боксер средней весовой категории Хуан Монтиэль (22-4-2, 22 КО) высказался о подготовке к бою против чемпиона WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО). Мексиканец уверен, что сможет завоевать пояс. Слова Хуана приводит Boxing News 24.

«У меня был невероятный тренировочный сбор. Это был лучший лагерь в моей карьере. Было очень тяжело физически, но сейчас я чувствую себя прекрасно.

Мы много работали и теперь готовы завоевать для Мексики еще один чемпионский титул. Я планирую продемонстрировать в ринге все, над чем работали во время подготовки.

Я знаю, что мне предстоит встретиться с лучшим бойцом среднего веса, поэтому готовился усердней к противостоянию с ним. Могу вам сказать, что если Чарло захочет обмениваться ударами со мной, то пожалеет, что выбрал эту стратегию.

В субботу вечером я исполню свою мечту – стану чемпионом мира».

За трансляцией поединка следите 20 июня на портале XSPORT, начиная с 05:00.

Антон Кривенко
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Теги

Джермалл Чарло Хуан Монтиэль

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