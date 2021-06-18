Монтиэль: «В бою с Чарло исполню свою мечту – стану чемпионом мира»

Хуан Монтиэль / фото - Boxing Scene

Боксер средней весовой категории Хуан Монтиэль (22-4-2, 22 КО) высказался о подготовке к бою против чемпиона WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО). Мексиканец уверен, что сможет завоевать пояс. Слова Хуана приводит Boxing News 24.

Мы много работали и теперь готовы завоевать для Мексики еще один чемпионский титул. Я планирую продемонстрировать в ринге все, над чем работали во время подготовки.

Я знаю, что мне предстоит встретиться с лучшим бойцом среднего веса, поэтому готовился усердней к противостоянию с ним. Могу вам сказать, что если Чарло захочет обмениваться ударами со мной, то пожалеет, что выбрал эту стратегию.

В субботу вечером я исполню свою мечту – стану чемпионом мира».