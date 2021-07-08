Де Ла Хойя все не унимается: «С нами Альварес зарабатывал больше, чем сейчас»
Может еще Ломаченко бросит вызов? Де Ла Хойя намерен выйти в ринг против Мейвезера или Альвареса
Легендарный американец желает провести 12-раундовый поединок
21:46
Оскар Де Ла Хойя / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Hotboxin' with Mike Tyson заявил, что намерен провести поединок против легендарного соотечественника Флойда Мейвезера или мексиканской звезды современного бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 36 КО).
«Ты вдохновил меня, Майк Тайсон. То, как хорошо ты выглядел против Роя, вдохновило меня, чтобы вернуться. Я сказал: «Я тоже хочу это сделать. Я хочу провести два таких боя, а потом, угадайте, что? Я хочу устроить настоящий бой, 12-раундовый бой с Флойдом или Канело».
Ранее Де Ла Хойя высказался об уходе Альвареса со своей промоутерской компании Golden Boy.