Кроуфорд, готовься. Ортис следующий поединок проведет против Каваляускаса
Может им станет Спенс или Пакьяо? Кроуфорд свой следующий поединок может провести в октябре
Арум назвал причину срыва боя между своим подопечным и легендарным филиппинцем
11:21
Теренс Кроуфорд / Фото - reviewjournal.comПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, когда чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) вернется на ринг.
Цитирует Арума Boxing News 24.
«Мы собираемся встретиться с людьми Кроуфорда в пятницу. Планируем сделать ему бой в октябре, а дальше посмотрим, как оно получится. Бой Теренса с Хосесито Лопесом? Я не хочу обсуждать это, пока не поговорю с ними. Я никогда не слышал, чтобы Кроуфорд упоминал это имя. Мы действительно могли организовать бой Пакьяо – Кроуфорд в Абу-Даби. Почему не срослось? Возможно, из-за пандемии. Очень непросто сделать бой с Мэнни, ведь это огромные деньги – у него невероятно большие гонорары. Я мог сделать бой Теренса с Пакьяо в США, но тогда потерял бы кучу миллионов долларов США. Мы просчитали риски и поняли, что событие не окупится».
Напомним, Кроуфорд последний поединок провел в ноябре 2020 года, тогда он в 4-м раунде нокаутировал экс-чемпиона мира британца Келла Брука.
Ранее Эррол Спенс высказался относительно возможного боя с Кроуфордом.
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