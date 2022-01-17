Хирн назвал места проведения возможного поединка Хэйни – Камбосос
Может он пошутил? Хирн намерен покинуть мир профессионального бокса
Известно имя возможного наследника президента Matchroom Boxing
13:23
Эдди Хирн / Фото - boxingnews24Президент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн желает прекратить работу в профессиональном боксе. Об этом в Twitter сообщит журналист Майкл Бенсон.
«Эдди Хирн собирается уйти из промоушена бокса, и формальное заявление ожидается после того, как DAZN завершит покупку BT Sport. Все незавершенные контракты с Matchroom будут переданы Фрэнку Уоррену (со-промоутер Фьюри – прим.), который станет ведущим промоутером DAZN по всему миру».
Накануне Хирн назвал места проведения возможного поединка Девин Хэйни – Джордж Камбосос.