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«Можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага». Впервые за 22 года Украина получила чемпионку Европы

В Белгород-Днестровском умеет боксировать не только Василий Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
14:08
«Можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага». Впервые за 22 года Украина получила чемпионку Европы Эксклюзив
Елена Медведенко / Фото - facebook.com/lena.boxing.sparta

Белгород-Днестровский. Первая фамилия, с которой ассоциируется этот город – Ломаченко. Два олимпийских золота, чемпионство в профессионалах в трех весовых категориях – эти достижения сделали районный центр в Одесской области известным на весь мир.

Но не Ломаченко единым.

В 1999 году Украина получила свою первую чемпионку Европы в профессионалах среди женщин. Алина Шатерникова в Швейцарии разобралась с местной боксером и забрала себе титул EBU. С того момента прошло больше 20 лет. За это время мир серьезно изменился. И вот, наконец-то, Украина получила новую чемпионку Европы.

Воспитанница белгородднестровской школы бокса «Спарта» Елена Медведенко подняла над головой тот же пояс – стала чемпионкой Европы по версии EBU.

«Если честно, то до сих пор не верится, вот вообще. Никак не могу свыкнуться с мыслью, что я стала чемпионкой Европы. Это приятно. Ну, пусть остальные дерзают тоже».

Драться за титул пришлось на выезде. А в профессиональном боксе это всегда является проблемой: судейство – это тонкая вещь.

Футбольный стадион в городе Виса, Бельгия. Главное событие вечера бокса. В соперницах невероятно опытная Джемилла Гонтарук (16-8-2, 2 КО). Для бельгийки это был уже пятый в карьере поединок за пояс EBU в различных дивизионах. Помимо этого, она уже не раз выходила на бои за статус чемпионки мира – по версиях WBO (дважды), WBC Silver и IBO.

Но все это Гонтарук не помогло – Медведенко победила единогласным решением судей 97:93, 96:94, 98:92.

После победы, к которой они вместе со своим тренером Андреем Медояном целенаправленно шли с ноября месяца, Медведенко выпалила в Facebook:

«Если сидеть на берегу реки достаточно долго, можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага.

Мы сделали это! Пояс наш!».

Но эта победа – вершина айсберга. История, которая предшествовала ей не менее увлекательна.

Медведенко могла и вовсе не прийти в бокс. Она начала тренироваться только в 19 лет. И вопреки всеобщему убеждению, что успеха можно добиться только планомерно занимаясь с самого раннего детства, Елена сумела доказать обратное.

На старте, правда, было крайне непросто.

Свой дебютный поединок на профессиональном ринге украинка проиграла. Она решилась на крайне непростой вызов – встречалась с трехкратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира по любителям россиянкой Софьей Очигавой, которая, помимо прочего, еще и боксировала в финале Олимпийских игр-2012.

Чуда не произошло – поражение единогласным решением судей в каждом из раундов. Второй бой – опять поражение на выезде. Для большинства на этом все бы завершилось:

«Как получилось не сломаться? Я скажу, что вера в светлое будущее, усердная работа тренера – все это дает возможность продолжать, не останавливаться.

Тяжело выиграть у хозяина ринга, тяжело быть приглашенным бойцом. Но главное хорошо показывать себя и тебя когда-нибудь Бог наградит за терпение».

Медведенко перетерпела стартовые неудачи, набралась дополнительного опыта и вскоре вышла на громкий титульный бой. Еще до того как стать чемпионкой Европы она могла завоевать титул чемпионки мира.

В 2019 году украинка получила поединок в Австрии. На кону встречи стояли пояса GBU, WBF Interim и самый статусных среди них – IBF. Но воспользоваться шансом не удалось:

«Это была защита пояса. Когда идет ровный бой, то отдают предпочтение хозяину ринг, то есть тому, кто титул защищает.

Судьи после боя подошли и сказали, что я была очень близка, но не сложилось. Хотя, если посмотреть поединок, то я бы отдала победу себе».

И очередной сюжетный поворот в карьере. Казалось бы, пояс чемпионки мира был уже вот – на расстоянии вытянутой руки. Но дотянуться к нему так и не получилось. А после этого последовало неожиданное, единственное домашнее поражение в карьере, еще и от дебютантки профи-бокса. Следующая встреча – еще одно поражение.

Серия без побед достигла уже трех поединков. Казалось, решение бросить все сейчас же должно было закрасться в голову. Но нет.

«Вера, главное верить, Бог дает силы, вера дает силы. Когда родные поддерживают, тренер поддерживает, когда он верит, то никаких преград не существует».

Результат вы уже знаете – Украина впервые с 1999 года получила чемпионку Европы в профи-боксе. Но Алина Шатерников ведь еще завоевывала пояс и чемпионки мира. А что там в планах у Медведенко?

«Сейчас у нас в планах чемпионат мира по кикбоксингу, чемпионат Украины по любителям. И, конечно же, в планах продолжать в профессиональном боксе. Если будут какие-то приложения, мы с удовольствием их рассмотрим».

Удивительная история успеха. Еще одно доказательство того, что его добиваются только те, кто настойчиво придерживается своего пути. И имеет колоссальную поддержку.

Но, надеемся, это достижение не последние. Еще есть к чему стремиться.

Сергей Лукьяненко
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Елена Медведенко

Комментарии 1

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19 июня 2021г. 14:54
Боксери-філософи.Я офігів.
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