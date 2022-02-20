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Мунгия быстро остановил Балларда, нанеся тому первое поражение в карьере

Бой завершился уже в третьем раунде
Бокс Профессиональный бокс
07:37
Мунгия быстро остановил Балларда, нанеся тому первое поражение в карьере
Фото: Boxing Junkie - USA Today

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (39-0, 31 КО) победил американца Димитриуса Балларда (21-1-1, 13 KO) в главном событии вечера бокса в Тихуане, Мексика.

Поединок состоялся в рамках среднего дивизиона. Первый раунд боксеры провели в разведке, но уже во втором Мунгия начал нагнетать, а в третьем в бой вмешался рефери, который остановил избиение Балларда. Как итог – TKO Мунгия.

Таким образом, Мунгия защитил пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Полноценным титулом этой организации в среднем весе владеет Деметриус Андраде (31-0, 19 KO).

Сергей Остапенко
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