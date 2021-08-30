Мужская молодежная сборная Украины отправилась на международный турнир в Сербию
30 августа мужская молодежная сборная Украины вылетела в Сербию, где станет участником международного турнира. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.
Отмечается, что турнир станет завершающим этапом подготовки сборной Украины к октябрьскому чемпионату Европы.
Молодежная сборная Украины:
До 48 кг. Денис Беленький (Киевская обл.)
До 51 кг. Максим Рудик (Донецкая обл.)
До 54 кг. Айдер Абдураимов (Запорожская обл.)
До 57 кг. Руслан Цыкало (Харьковская обл.)
До 60 кг. Даниил Дрыжак (Харьковская обл.)
До 63,5 кг. Андрей Костенко (Киевская обл.)
До 67 кг. Бозорбой Матякубов (Кировоградская обл.)
До 71 кг. Вячеслав Бригаденко (Харьковская обл.)
До 75 кг. Александр Балабин (Харьковская обл.)
До 80 кг. Матвей Ражба (Харьковская обл.)
До 86 кг. Никита Горбатенко (Харьковская обл.)
До 92 кг. Владимир Куликовский (Тернопольская обл.)
От 92 кг. Дмитрий Баблюк (г. Киев)
Напомним, ранее Александр Хижняк решил остаться на еще один олимпийский цикл.
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