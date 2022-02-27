«Мы окружены». Виталий Кличко сообщил, что все пути из Киева заблокированы

Фото: Telegram Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью AP сообщил о текущем положении дел в столице Украины:



Я только что разговаривал с Президентом Украины. Все не очень хорошо себя чувствуют. Мы показываем наш характер, наши знания, наши ценности.

В последние несколько дней по всей столице были замечены длинные очереди людей – как мужчин, так и женщин – в ожидании получения оружия после того, как власти решили бесплатно раздать оружие всем, кто готов защищать город. Однако есть опасения по поводу вооружения нервных гражданских лиц с небольшим военным опытом на фоне предупреждений о российских диверсантах, замаскированных под украинскую полицию или журналистов.

Честно говоря, у нас нет 100% контроля. Мы построили эту территориальную оборону в короткие сроки – но это патриотичные люди. Сейчас самый важный вопрос – защитить нашу страну.

Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Прямо сейчас у нас есть электричество, прямо сейчас у нас есть вода и отопление в наших домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств.

Вот почему послание для всех: поддержите Украину вместе... Мы сильны. Каждый украинец гордится тем, что он независимый, гордится тем, что он украинец, и мы гордимся тем, что у нас есть своя страна.