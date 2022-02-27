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«Мы окружены». Виталий Кличко сообщил, что все пути из Киева заблокированы

Мэр столицы Украины сообщил о текущем положении дел
Бокс Профессиональный бокс
21:23
«Мы окружены». Виталий Кличко сообщил, что все пути из Киева заблокированы
Фото: Telegram Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью AP сообщил о текущем положении дел в столице Украины:

Мы не можем эвакуировать мирное население, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы окружены.

Я только что разговаривал с Президентом Украины. Все не очень хорошо себя чувствуют. Мы показываем наш характер, наши знания, наши ценности.

В последние несколько дней по всей столице были замечены длинные очереди людей – как мужчин, так и женщин – в ожидании получения оружия после того, как власти решили бесплатно раздать оружие всем, кто готов защищать город. Однако есть опасения по поводу вооружения нервных гражданских лиц с небольшим военным опытом на фоне предупреждений о российских диверсантах, замаскированных под украинскую полицию или журналистов.

Честно говоря, у нас нет 100% контроля. Мы построили эту территориальную оборону в короткие сроки – но это патриотичные люди. Сейчас самый важный вопрос – защитить нашу страну.

Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Прямо сейчас у нас есть электричество, прямо сейчас у нас есть вода и отопление в наших домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств.

Вот почему послание для всех: поддержите Украину вместе... Мы сильны. Каждый украинец гордится тем, что он независимый, гордится тем, что он украинец, и мы гордимся тем, что у нас есть своя страна.

Супертяжеловес Александр Усик (19-0, 13 KO) признался, что горд быть украинцем.

Олег Шумейко-младший
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Виталий Кличко

Комментарии 2

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27 февраля 2022г. 21:33
Это фейк!
⚡️Киевский городской голова Виталий Кличко не заявлял, что столица окружена, сообщила НВ его спикер Оксана Зиновьева.
До этого в СМИ распространилось заявление Кличко в интервью Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать.

По словам Зиновьевой, городской голова действительно давал в воскресенье интервью Associated Press, но в нем он не говорил и не имел в виду, что столица окружена и людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

информация об окружении Киева — "ложь и манипуляция"
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27 февраля 2022г. 21:33
Вже спростували це, брехня, речниця доповіла, що його не так зрозуміли
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