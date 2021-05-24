На бой Уайлдер – Фьюри пустят около 40 тысяч зрителей

Поединок пройдет в Лас-Вегасе

Фьюри после второго боя / фото - Getty Images

Чемпион мира Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) подписали контракт на третий поединок. Боксеры подерутся 24 июля в Лас-Вегасе, США.

Поединок пройдет на 65-тысячной арене Allegiant Stadium. Издание Boxing News 24 сообщило, что на поединок будут допущены 35-40 тысяч зрителей.

Первый бой боксеров завершился вничью, во втором поединке победу одержал британец.

Фьюри уверен, что подерется против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году.