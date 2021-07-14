Официально. Поединок Джейк Пол – Вудли перенесен на другую дату
На кону позорное тату. Проигравший в бою Пола и Вудли должен будет нанести на тело признание в любви
Боец и видеоблогер заключили пари
18:45
Вудли и Пол / фото - Fighttime
Бывший боец UFC Тайрон Вудли проведет поединок против видеоблогера Джейка Пола 29 августа. На пресс-конференции противники договорились о необычной ставке на поединок. Тот, кто проиграет, должен будет набить памятную татуировку с признанием в любви к сопернику.
Пол:
«Давай прямо сейчас сделаем новую ставку – если я побью тебя, тебе придется сделать татуировку «Я люблю Джейка Пола», но если ты побьешь меня, я набью себе «Я люблю Тайрона Вудли», и проигравший опубликует это в Инстаграм. Договорились, или нет? Ты уверен в себе, или нет? Лично я думаю, что этот парень чертовски в себе неуверен».
Вудли:
«Вы все думаете, что я должен это сделать? Хорошо. Договорились. Так и сделаем»
Пол ранее заявил, что хочет драться против действующего лидера рейтинга Р4Р.
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