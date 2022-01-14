Финский супертяжеловес: «Нет более достойного претендента на бой с Усиком, чем я»
На официальном канале Усика в Youtube опубликовали видеообзор боя с Джошуа
Весной боксеры проведут реванш
14 января 22:50
Фото: Getty Images
На официальном Youtube-канале чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) опубликовали видеообзор боя против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Напомним, на апрель 2022 года запланирован реванш Усик – Джошуа. Ко второму поединку британца будет готовить новый тренер.
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