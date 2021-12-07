Надежды Ломы на бой с Камбососом уходят. В легком весе есть чемпион, который в любой момент может затребовать бой с «абсолютом»

А все из-за желания WBA избавится от ненужных поясов

Джордж Камбосос / Фото: Getty Images Легкий вес в данный момент считается одним из самых конкурентных дивизионов. Вскоре наконец должен решится вопрос с абсолютным чемпионом дивизиона – Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) и Девин Хэйни (27-0, 15 KO) планируют провести поединок весной 2022 года. Но этот замысел может быть разрушен Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO), который владеет поясом WBA Regular. А все дело в том, что организация хочет оставить по одному чемпиону в каждом дивизионе, так что «обычные» чемпионы должны будут провести с обладателями другого пояса организации, сообщает WBN. Звездный американец владеет и поясом в первом полусреднем весе, то он даже сможет выбрать между Камбососом и Джошем Тейлором (18-0, 13 KO). Учитывая статус в легком весе и возможность вкладываться в лимит дивизиона, предпочтительным для Джервонты с финансовой точки зрения выглядит именно вариант с австралийцем. Напомним, что сам Камбосос был не в восторге от последнего боя Дэвиса и не заинтересован в поединке с ним.

Олег Шумейко-младший