Усик накануне боя с Джошуа выпустил футболку со своей фирменной фразой
Накануне боя с Усиком Джошуа солидно подсушился
Британский чемпион неплохо поработал ради прибавки в скорости
3 сентября 10:55
Энтони Джошуа / Фото: Twitter британца
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) поделился кадрами с подготовки к предстоящему поединку с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Судя по текущем форме британца, он существенно работает над скоростью – главным козырем украинца в предстоящем поединке. Для более быстрого перемещения по рингу AJ даже лишился несколько кг мышечной массы:
Caption this…. pic.twitter.com/5YW47GrLKG— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 2, 2021