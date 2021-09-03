Накануне боя с Усиком Джошуа солидно подсушился

Британский чемпион неплохо поработал ради прибавки в скорости

Энтони Джошуа / Фото: Twitter британца

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) поделился кадрами с подготовки к предстоящему поединку с Александром Усиком (18-0, 13 KO).



Судя по текущем форме британца, он существенно работает над скоростью – главным козырем украинца в предстоящем поединке. Для более быстрого перемещения по рингу AJ даже лишился несколько кг мышечной массы:

Сами придумайте название.

Большие мышцы и усы. Усик показал свою актуальную форму.